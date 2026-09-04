تركيا تعلن احباط مخطط لتنظيم داعش لشن هجوم إرهابي

الشرطة التركية خلال العملية الأمنية في منطقة سلطان بيلي بالطرف الأوروبي من اسطنبول

أعلنت تركيا اليوم الجمعة احباط مخطط لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لتنفيذ هجوم إرهابي داخل البلاد بعدما تمكنت من “تحييد” عنصر من التنظيم في عملية أمنية بالطرف الأوروبي من مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة (اخلاص) التركية للأنباء عن ولاية إسطنبول القول في بيان إن مديرية فرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن اسطنبول نفذت بالتنسيق مع مديرية فرع الاستخبارات عملية بهدف القبض على شاب (21 عاما) يشتبه بأنه على صلة بتنظيم (داعش) ويخطط لهجوم إرهابي داخل البلاد. وأضافت أن المشتبه به أطلق النار على رجال الشرطة ما دفعهم للرد وتحييده في منطقة (سلطان بيلي) بالطرف الأوروبي من اسطنبول مشيرة إلى أنه أثناء ذلك أصيب مواطن تركي في الحادث.

ولفتت إلى أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.