وزير الأوقاف يؤكد حرص دولة الكويت على ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي يلتقي المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في دولة الكويت الأب سليمان حيفاوي

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الخميس حرص دولة الكويت على ترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين مختلف الأديان.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير الوسمي المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في دولة الكويت الأب سليمان حيفاوي إذ جرى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم ونبذ التعصب بما يسهم في دعم السلم المجتمعي وترسيخ قيم المحبة والتعاون والتعايش في إطار ما تكفله دولة الكويت من احترام حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وفق الأطر والقوانين المنظمة.

ونقل البيان عن الوزير الوسمي قوله إن هذه المبادئ تمثل نهجا راسخا في المجتمع الكويتي وتعكس ما يتميز به من اعتدال وتآلف واحترام لمختلف مكوناته.