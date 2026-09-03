الداخلية: ضبط 4 متهمين في قضيتين لجلب المخدرات والاتجار بها

من الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس ضبط أربعة متهمين في قضيتين منفصلتين لجلب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بها وتعاطيها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط ثلاثة متهمين في قضية جلب مواد مخدرة ومؤثرات عقلية من خارج البلاد عبر أحد المنافذ البرية بقصد الاتجار.

وأوضحت أن معلومات وردت بشأن قيام اثنين من المتهمين بجلب المضبوطات من خارج البلاد إذ تم ضبطهما فور دخولهما وبمواجهتهما بالتحريات أقرا بأنهما كانا يعتزمان تسليمها إلى المتهم الثالث الذي تم ضبطه لاحقا.

وأضافت أن التحريات كشفت عن تواصل المتهمين مع شخص يقيم خارج البلاد لترتيب عملية الاستلام والنقل مبينة أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة خارج البلاد لاستكمال التحريات بشأن أطراف القضية.

وذكرت أن المضبوطات شملت 300 قرص من مادة الكبتاغون و150 غراما من مادة الكوكايين و150 ورقة من مخدر (A4) و10 غرامات من مادة الحشيش إضافة إلى ميزان حساس.

وفي قضية منفصلة أفادت إدارة الإعلام الأمني بأن إدارة المكافحة الدولية التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت متهما بحوزته كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي شملت 90 ورقة من مخدر (A4) و10 (أمبولات كيميكال) و30 غراما من مادة الشبو وميزانا حساسا.

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.