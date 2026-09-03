لندن تستدعي القائم بالأعمال الروسي على خلفية حادثة المسيرة في مطار لايبزيغ

صورة أرشيفية

استدعت وزارة الخارجية البريطانية الخميس القائم بالأعمال الروسي في المملكة المتحدة لإدانة ما اعتبرته “هجوما شائنا ومتهورا” بعد العثور على طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبزيغ بألمانيا الشهر الماضي.

وأتت الخطوة البريطانية غداة إعلان الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء، استدعاء دبلوماسيين من البعثات الروسية، والبحث في فرض عقوبات إضافية على موسكو، على خلفية حادث المسيّرة التي حمّلت ألمانيا روسيا المسؤولية عنها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان “استدعينا القائم بالأعمال الروسي اليوم لإدانة هذا الهجوم بأشد العبارات”، معتبرا الحادثة بأنها “أحدث حلقة ضمن سلسلة واضحة من محاولات الدولة الروسية لتقويض امننا الجماعي”.

وأكد أن لندن شددت خلال الاستدعاء، على أنها “ستواصل كشف النشاط الروسي المعادي على كل المستويات”.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا ضد بلاده، بأنها “خطأ فادح جديد”.

وكانت برلين أعلنت أنها ستغلق اعتبارا من 18 ايلول/سبتمبر آخر قنصلية روسية على أراضيها في بون والمركز الثقافي الروسي في برلين.

في المقابل، أعلنت روسيا الخميس أنها ستغلق معهد “غوته” الألماني قريبا.