وزير الخارجية يبحث مع نظيره في مملكة ليسوتو علاقات البلدين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يبحث مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو الصديقة ليمفو تاو

التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الخميس بوزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو الصديقة ليمفو تاو بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت (الخارجية) في بيان أنه جرى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأقام الشيخ جراح الصباح مأدبة غداء على شرف ليمفو تاو والوفد المرافق له.