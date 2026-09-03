مدير التطبيقي: استعدادات متكاملة لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الدراسي والتدريبي الجديد

المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام مع قيادات الهيئة والمعنيين

أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام الحرص على استكمال استعدادات الهيئة للعام الدراسي والتدريبي الجديد وفق خطة شاملة أكاديميا وفنيا وخدميا وبتكامل جهود جميع القطاعات والإدارات المعنية لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة.

جاء ذلك في بيان لـ(التطبيقي) اليوم الخميس عقب اجتماع الفجام مع قيادات الهيئة والمعنيين للاطلاع على استعدادات وجاهزية مختلف الكليات والمعاهد والمنشآت لاستقبال الطلبة ولانطلاقة العام الدراسي والتدريبي الجديد.

وقال إن هيئة التطبيبقي تعمل على توفير جميع المتطلبات التي تسهم في دعم الطلاب والطالبات وانتظام العملية التعليمية والتدريبية وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية آمنة ومتكاملة.

من جهتها أكدت مدير إدارة الشؤون الهندسية والصيانة ندى العصيمي استكمال أعمال الصيانة والتجهيز في الكليات والمعاهد والإدارات وشملت الأعمال المدنية والكهربائية والتقنية وتجهيز المختبرات والمرافق الرياضية والمسارح.

وأضافت العصيمي أن الأعمال شملت كذلك الصيانة الجذرية لسكن طلاب وطالبات المنح الدراسية وصيانة المصاعد واستكمال التجهيزات المرتبطة بالبنية التحتية للكاميرات الأمنية بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة.

من جانبه أكد مدير إدارة الأمن والسلامة الدكتور فنيس العجمي اكتمال جاهزية أنظمة الأمن والسلامة وإطفاء الحريق في مختلف مواقع الهيئة إلى جانب جاهزية فرق الأمن والسلامة للتعامل مع مختلف الحالات وتقديم الدعم اللازم.

وأشار العجمي إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية ومن بينها وزارة الداخلية لتنظيم حركة المركبات والمرور داخل مواقع (التطبيقي) بما يسهم في تعزيز السلامة وتسهيل الحركة مع انطلاق العام الدراسي والتدريبي الجديد.

بدورها قالت مدير إدارة الخدمات العامة مي الماجد إنه تم توفير 246 حافلة لنقل الطلاب والطالبات تشمل الحافلات الكبيرة والصغيرة والحافلات المخصصة لذوي الإعاقة إضافة إلى توفير خدمة النقل على مدار الساعة لطلبة المنح الدراسية وخدمات النقل بين مواقع الهيئة.

وذكرت الماجد أن الاستعدادات شملت الانتهاء من أعمال تجهيز ونظافة الكليات والمعاهد والفصول والمختبرات وتوفير مستلزمات النظافة والعمالة اللازمة إلى جانب تجهيز المرافق بالخدمات الغذائية وآلات بيع الوجبات الخفيفة والصحية والمياه والمشروبات في عدد من المواقع.