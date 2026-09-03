وزيرة الأشغال العامة تبحث في سلطنة عمان تعزيز التعاون في النقل والخدمات اللوجستية

وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تزور ميناء الدقم في سلطنة عمان

بحثت وزيرة الأشغال العامة الكويتية الدكتورة نورة المشعان في سلطنة عمان اليوم الخميس تعزيز التعاون الكويتي – العماني في مجالي النقل والخدمات اللوجستية لاسيما في ميناء (الدقم).

وذكرت وزارة الأشغال العامة في بيان أن الوزيرة المشعان قامت بزيارة إلى ميناء الدقم حيث كان في استقبالها وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعولي بحضور سفير دولة الكويت لدى عمان الدكتور محمد الهاجري ووكيل (النقل) العماني المهندس خميس الشماخي.

واطلعت الوزيرة والوفد المرافق لها على ما يقدمه ميناء الدقم من إمكانيات وبنية أساسية متكاملة تدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأضافت الوزارة أن الزيارة تشكل فرصة لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يعزز التكامل اللوجستي ويرسخ التعاون المشترك بينهما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ويعد ميناء الدقم المطل على بحر العرب والمحيط الهندي في سلطنة عمان أحد أهم المشروعات التنموية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن محافظة الوسطى ويتميز بموقعه الاستراتيجي على طريق الشحن الدولي للخطوط الملاحية البحرية ويربط بين ثلاث قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا.

كما يمتلك الميناء ميزة تنافسية بالقرب من الأسواق الناشئة الكبيرة في أفريقيا والهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.