وزير التعليم العالي: توظيف الحلول الرقمية في عمليات التحقق من المؤهلات والوثائق الأكاديمية

وكيل وزارة التعليم العالي والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لمجموعة "داتافلو" يوقعان الاتفاقية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أهمية الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع مجموعة (داتافلو) اليوم الخميس في تطوير آليات العمل وتوظيف الحلول الرقمية في عمليات التحقق من المؤهلات والوثائق الأكاديمية.

وقال الوزير الجلال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع الاتفاقية التي تعنى بتطوير منظومة التحقق من المؤهلات والوثائق الأكاديمية وتعزيز كفاءة ودقة الخدمات المقدمة للمستفيدين إن ذلك يأتي ضمن توجه الوزارة لرفع كفاءة إجراءات التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية وتسريع إنجازها بالاستفادة من الخبرات والحلول المتخصصة في التحقق من الوثائق من مصادرها الأصلية.

وأوضح أن الاتفاقية من شأنها رفع مستوى الدقة والموثوقية في عمليات التحقق ونتائجها بما يدعم جودة القرارات المرتبطة بالمؤهلات العلمية ويواكب توجه الوزارة نحو تطوير خدماتها الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي.

ولفت إلى توجه الوزارة لتوسيع شراكاتها مع الجهات الدولية المتخصصة بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى مصادر الشهادات والجهات المانحة لها في مختلف دول العالم ويمنحها مرونة أكبر في التعامل مع تعدد الأنظمة التعليمية والمؤسسات الأكاديمية.

من جانبه قال وكيل الوزارة الدكتور بدر البصيري لـ(كونا) إن الاتفاقية ستنعكس مباشرة على كفاءة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال اختصار دورة إنجاز معاملات التحقق من صحة الشهادات الأكاديمية وتطوير آليات متابعتها بما يسهم في رفع جودة الخدمة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمؤهلات الأكاديمية.

وأشار البصيري إلى أن الوزارة ستعمل في المرحلة المقبلة على الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الاتفاقية في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة معالجة طلبات التحقق بما يدعم سرعة الاستجابة للمعاملات ويعزز تكامل الإجراءات بين الجوانب الفنية والإدارية ذات الصلة.