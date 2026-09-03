مستشفيات السلام وبيت التمويل الكويتي يواصلان شراكتهما للعام الثاني على التوالي ضمن “نادي السلام الصيفي”

صورة جماعية للمشاركين

واصلت مستشفيات السلام وبيت التمويل الكويتي شراكتهما للعام الثاني على التوالي ضمن “نادي السلام الصيفي”، وهو برنامج سنوي يُعنى بالصحة والعافية، ويهدف إلى تعريف الأطفال بالعادات الصحية ومهارات الرعاية الصحية الأساسية من خلال أنشطة تفاعلية تتناسب مع أعمارهم، تأكيدًا على التزامهما الراسخ بتعزيز الوعي الصحي والمشاركة المجتمعية.

أُقيم النادي الصيفي هذا العام في مستشفى السلام العاصمة، واستقبل نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا. وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة شملت الإسعافات الأولية، والتغذية السليمة، واللياقة البدنية والصحة الجسدية، إلى جانب صحة الفم والأسنان، حيث جمعت الأنشطة بين التعلم العملي والتطبيقات المناسبة لأعمار الأطفال، بما يجعل التوعية الصحية أكثر سهولة ومتعة.

وفي إطار هذا التعاون، قدم بيت التمويل الكويتي الدعم لنادي السلام الصيفي لأبناء موظفي البنك وعملائه. ويأتي هذا التعاون استكمالًا للشراكة التي جمعت مستشفيات السلام وبيت التمويل الكويتي خلال نسخة البرنامج لعام 2025، ويعكس التزام الجانبين بالمشاركة المجتمعية والتوعية الصحية والمسؤولية الاجتماعية.

وبمناسبة اختتام النادي الصيفي لهذا العام، قالت الدكتورة رغد عبدالمطلب الكاظمي، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى السلام العاصمة ومدير مستشفى السلام الأحمدي: “يُعد نادي السلام الصيفي إحدى المبادرات التي نفخر بها بشكل خاص، حيث بدأ قبل أكثر من عشر سنوات كدورة صيفية لتعليم الأطفال أساسيات الإسعافات الأولية، وتطور اليوم ليصبح برنامجاً سنوياً متكاملاً يعرّف الأطفال بمختلف جوانب الصحة والعافية، في بيئة تشجعهم على المشاركة وطرح الأسئلة والتعلم من خلال التجربة.”

وأضافت الكاظمي: “إن استمرار تعاوننا مع بيت التمويل الكويتي كشريك استراتيجي يتيح لنا البناء على النجاحات التي حققها البرنامج وتوسيع أثره داخل المجتمع. ونحن نتشارك التزاماً راسخاً بالاستثمار في المبادرات التي تعود بالنفع على الأطفال والأسر، ونؤمن بأن غرس العادات الصحية وتعزيز المعرفة الأساسية بالرعاية الصحية منذ الصغر يمكن أن يترك أثراً إيجابياً ومستداما.”

ويأتي النادي الصيفي ضمن التزام مستشفيات السلام الأوسع بتعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال، إلى جانب مبادرات أخرى من بينها برنامج “أبطال الصحة الصغار”، الذي يستقبل على مدار العام أطفالاً من مدارس مختلفة في الكويت لزيارة عدد من الأقسام الطبية في مستشفى السلام العاصمة ومستشفى السلام الأحمدي، والمشاركة في أنشطة تفاعلية مصممة لتعريفهم بمفاهيم الصحة والعافية منذ سن مبكرة.

ومن خلال هذه المبادرات، تواصل مستشفيات السلام جهودها لنشر التوعية الصحية خارج نطاق المستشفى والوصول بها إلى المجتمع بشكل أوسع.