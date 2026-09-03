الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع يكون حارا نهارا ومائلا للحرارة ليلا والرياح مثيرة للغبار ورطبة بدءا من مساء اليوم الخميس مع فرص للضباب.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأوضح أن سرعة الرياح تتراجع ليلا وتكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية ما يؤدي إلى زيادة الرطوبة النسبية تدريجيا من مساء اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وذكر أن الطقس نهار اليوم يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأفاد بأن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وبين العلي أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف مساء وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون حارا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 39 و41 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.