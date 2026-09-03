دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد والتي كان آخرها فجر اليوم الخميس في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت الوزارة في بيان تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تعكس نهجا عدائيا وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقويضا ممنهجا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.