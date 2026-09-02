وزير التربية يعتمد تحديث التقويم التربوي بما يواكب المستجدات التعليمية

وزارة التربية

اعتمد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأربعاء تحديث التقويم التربوي للسنوات الدراسية (2026 – 2027) و(2027 – 2028) و(2028 – 2029) و(2029 – 2030) في مدارس التعليم العام والتعليم الديني وتعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس التربية الخاصة والمدارس العربية الخاصة بما يواكب المستجدات التعليمية ويعزز جاهزية الميدان التربوي.

وذكرت (التربية) في بيان صحفي أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار مواصلة تحديث وتنظيم التقويم التربوي بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت على اللوائح والأنظمة التعليمية ويضمن وضوح المواعيد والاستحقاقات أمام الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية وأولياء الأمور والطلبة.

وأوضحت أن التعديلات شملت إضافة مواعيد امتحانات الصفين الرابع والخامس وذلك تماشيا مع ما تم إقراره مؤخرا في إطار اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم الجديدة بما يسهم في توحيد وتنظيم الإجراءات المرتبطة بالتقييم والاختبارات ويعزز انسيابية العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

وأكدت أن تعديل التقويم التربوي يأتي ضمن جهودها الرامية إلى مواءمة الجداول والمواعيد الدراسية مع المتطلبات التنظيمية الجديدة بما يتيح للمدارس الاستعداد المبكر لمختلف مراحل العام الدراسي والاستحقاقات التعليمية المرتبطة بها.

وأضافت الوزارة أن التحديث يسهم بتوفير إطار زمني واضح للسنوات الدراسية المقبلة بما يدعم التخطيط المسبق من قبل الإدارات المدرسية والكوادر التعليمية ويعزز استقرار العملية التعليمية إلى جانب إتاحة صورة أكثر وضوحا للطلبة وأولياء الأمور بشأن المواعيد الدراسية ومواعيد الامتحانات.

ودعت الجهات المعنية في الميدان التربوي إلى الالتزام بالتقويم الجديد والعمل على تطبيق التعديلات وفق الجداول والمواعيد المعتمدة بما يضمن حسن سير العملية التعليمية وتحقيق الأهداف التنظيمية المنشودة.