رئيس الأركان العامة يبحث مع الملحق العسكري الفرنسي تطوير التعاون والتمارين المشتركة

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع الملحق العسكري ورئيس البعثة العسكرية لجمهورية فرنسا لدى البلاد العقيد جيروم بوجو

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع الملحق العسكري ورئيس البعثة العسكرية لجمهورية فرنسا الصديقة لدى البلاد العقيد جيروم بوجو أوجه التعاون العسكري والتمارين المشتركة وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.



وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء لدى استقبال الفريق الركن الشريعان للعقيد بوجو حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.