سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط غابرييل سيميلاس والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت وشركة إيرباص في مجالي الطيران والنقل الجوي والاستفادة من خبرات الشركة وإمكاناتها المتقدمة بما يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته وفق أحدث المعايير العالمية.

حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح.