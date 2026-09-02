وزير الصحة يدشن حملة تطعيمات الشتاء الموسمية لتعزيز الوقاية من الأمراض التنفسية

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء حملة تطعيمات الشتاء للموسم الحالي في مركز مبارك الحساوي الصحي التخصصي بمنطقة حطين ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوقاية من الأمراض التنفسية الموسمية والحد من مضاعفاتها لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن الحملة تشمل التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية إلى جانب التطعيمات الموصى بها للوقاية من الالتهاب الرئوي حيث تتوافر التطعيمات للمواطنين والمقيمين في 90 مركزا صحيا ومستشفى موزعة على مختلف المناطق الصحية بما يسهل الوصول إليها والاستفادة منها.

وأكدت الوزارة أهمية تلقي التطعيمات الموسمية خصوصا لكبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة والحوامل وذوي المناعة المنخفضة والعاملين في القطاع الصحي داعية أفراد المجتمع إلى الاستفادة من الحملة وفق الإرشادات والتوصيات الطبية.

من جهته قال رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بالوزارة الدكتور حمد بستكي وفق البيان إن التطعيمات تمثل خط الدفاع الأول للوقاية من أمراض الشتاء التنفسية لما تؤديه من دور في تقليل احتمالية الإصابة والحد من شدة المرض ومضاعفاته وخفض الحالات التي تستدعي دخول المستشفى.

وأكد الدكتور بستكي حرص الوزارة على توفير التطعيمات في أكبر عدد ممكن من المراكز الصحية والمستشفيات بما يسهل وصول المواطنين والمقيمين إليها مشجعا الجميع وبالأخص الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات على المبادرة إلى تلقي التطعيم في الوقت المناسب.