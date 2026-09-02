وزير التعليم العالي يهنئ الطلبة المقبولين بعد اكتمال نتائج القبول للعام الجامعي 2027/2026

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الأربعاء الطلاب والطالبات المقبولين للعام الجامعي 2026/2027 بعد اكتمال نتائج القبول في مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية والداخلية.

وقال الوزير الجلال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزارة حرصت بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي على إتاحة خيارات تعليمية متنوعة داخل دولة الكويت وخارجها لخريجي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة بمختلف أنظمتها التعليمية للعامين الدراسيين 2024/2025 و2025/2026 إلى جانب التوسع في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد أن نتائج القبول في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية والداخلية جاءت وفق الشروط والمعايير المعتمدة لدى كل جهة وبعد استيفاء الطلبة متطلبات القبول فيها بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة ويوسع أمامهم مسارات استكمال دراستهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم.

وأشار إلى أن المرحلة الجامعية تمثل محطة محورية في مسيرة الطلبة تتشكل خلالها معارفهم وتتطور قدراتهم وتتسع تجاربهم بما يؤهلهم للانتقال بثقة إلى الحياة المهنية مؤكدا أن توفير الفرص التعليمية لأبناء الكويت ليس مجرد قبول جامعي بل استثمار في جيل سيحمل مسؤولية بناء مستقبل الوطن.

وشدد الوزير الجلال على مواصلة الوزارة دعم الطلبة والارتقاء بتجربتهم الأكاديمية وتوفير البيئة المحفزة التي تحقق لهم الاستفادة من دراستهم وتعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل داعيا الله تعالى أن يوفق الطلبة في مسيرتهم المقبلة وتوظيف من اكتسبوه من علم ومعرفه لخدمة الوطن والإسهام في رفعته.