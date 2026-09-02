وزير التربية يصدر قرارا ببدء العمل في مدارس الموهوبين اعتبارا من العام الدراسي 2027/2026

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قرارا بشأن بدء العمل في نظام مدارس الموهوبين بالوزارة اعتبارا من بداية العام الدراسي 2027/2026 على أن يبدأ تطبيق النظام في المرحلة المتوسطة تمهيدا للتوسع في المرحلة الثانوية خلال الأعوام المقبلة وفق الخطة المستقبلية.

وقالت (التربية) في بيان صحفي إن 1071 طالبا وطالبة سيتوجهون لأداء اختبارات الكشف عن الموهبة في مبنى الإدارة العامة للتطوير والتنمية بمنطقة الجابرية وذلك على دفعات متتالية تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر حتى 13 شهر سبتمبر الجاري ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على موعد اختبار أبنائهم من خلال منصة (موهوب) أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وأكدت أن مدارس الموهوبين تمثل إحدى مبادرات الوزارة النوعية في مجال رعاية الطلبة الموهوبين إذ تهدف إلى اكتشاف قدراتهم وتنميتها وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم بما يسهم في إعداد جيل من قادة المستقبل القادرين على الإبداع والابتكار والمساهمة في مسيرة التنمية.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع مستهدفات رؤية (كويت جديدة 2035) من خلال الاستثمار في قدرات الطلبة الموهوبين وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم وإعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل الدولة.

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة التربية ممثلة في مكتب الموهوبين إغلاق باب استقبال طلبات النقل لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية الراغبين في العمل بمدارس الموهوبين للعام الدراسي 2027/2026 بعد تلقي 542 طلبا تم تقديمها إلكترونيا عبر منصة (موهوب).

وأوضحت أن المفاضلة بين المتقدمين ستتم وفق المعايير المعتمدة التي سبق الإعلان عنها وتشمل أولوية المرشح الكويتي والحصول على مؤهل جامعي في التخصص المطلوب وتقدير امتياز خلال آخر سنتين وخبرة لا تقل عن سنتين إلى جانب أفضلية من لديه خبرة سابقة في العمل مع الطلبة الموهوبين وأنشطة متميزة في مجال التخصص وإجادة استخدام الحاسوب وتطبيقاته.