وزارة النفط: دور مهم لمرافق الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ضمن منظومة إمدادات الطاقة في البلاد

وزارة النفط

أكدت وزارة النفط أن مرافق الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال تؤدي دورا مهما ضمن منظومة إمدادات الطاقة في دولة الكويت بما تمتلكه من قدرات تشغيلية توفر المرونة اللازمة للإمدادات وتدعم استمرارية توفير الوقود لمحطات الكهرباء والماء خصوصا خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا حادا في مستويات الطلب.

جاء ذلك في كلمة لمديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في (النفط) الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح خلال حلقة نقاشية نظمتها الوزارة اليوم الأربعاء بعنوان (استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء خلال فترةالذروة الصيفية ودور منشآت الزور في تغطية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في دولة الكويت).

وقالت الشيخة تماضر الصباح إن أهمية مرافق الزور تنطلق من تكامل منظومتها التشغيلية بدء من استقبال إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية وتوفير قدرات التخزين الاستراتيجية مرورا بإعادة تبخير الغازالمسال ووصولا إلى ضخه وفق احتياجات شبكة المستهلكين ما يدعم موثوقية الإمدادات ويعزز القدرة على التعامل مع متطلبات موسم الذروة الصيفية.

وأضافت أن وزارة النفط تحرص على دعم المشاريع والمبادرات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تسهم في تلبية احتياجات الدولة ومواكبة متطلبات التنمية مشيرة إلى أن مرافق الزور تقدم نموذجا لأهمية البنية التحتية للطاقة في الربط بين إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الأسواق العالمية وبين احتياجات السوق المحلية بما يخدم متطلبات محطات الكهرباء والماء ويدعم مرونة منظومة الإمداد.

من جانبهما قدم رئيس فريق عمليات مجموعة الغاز في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالله العجمي ورئيس قسم العمليات في شركة البترول الوطنية الكويتية صلاح بهزاد عرضا تناول الدور الذي تقوم به مرافق الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في تلبية احتياجات الطاقة خلال ذروة الصيف.

وأوضح العجمي وبهزاد أن المرافق تعمل كمنظومة تشغيلية استراتيجية تدعم استمرارية الوقود لمحطات الكهرباء والماء وتعزز مرونة الإمداد من خلال توفير مصدر عالمي مرن للغاز الطبيعي ومخزون استراتيجي يرفع موثوقية شبكة المستهلكين.

واستعرضا الإمكانات التشغيلية لمرافق الزور التي تضم 8 خزانات للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعة كل خزان منها 225 ألف متر مكعب ليصل إجمالي السعة التخزينية إلى 8ر1 مليون متر مكعب فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية 22 مليون طن سنويا وتصل طاقة التوريد إلى 3000 مليار وحدة حرارية.

وذكرا أن هذه القدرات تمنح مرافق الزور إمكانية دعم الإمداد المحلي لمدة تصل إلى 12 يوما كحد أقصى من دون استقبال شحنات واردة وذلك بحسب أساس التصميم والتشغيل بالطاقة القصوى.

وأوضحا أن موافق الزور لاستيراد الغاز الطبيعي تعد حلقة وصل حيوية بين إمدادات الغاز المسال العالمية واحتياجات شبكة الغاز الوطنية خلال فترات الطلب المرتفع التي تبدأ بوصول ناقلات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الاستقبال عبر الأرصفة البحرية ومنظومة التفريغ ثم تخزين الغاز في خزانات تبريد عالية السعة قبل إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال من خلال عملية التبخير إلى غاز طبيعي ومن ثم توريده إلى شبكة المستهلكين ومحطات الكهرباء.

وفيما يتعلق بمحور الحلقة النقاشية الذي بحث (تحدي ذروة الصيف) بين العجمي وبهزاد أن موثوقية الوقود لمحطات الكهرباء والماء تشكل محورا أساسيا للجاهزية إذ يشهد فصل الصيف ارتفاعا حادا في الطلب على الكهرباء والماء ما يرفع أهمية استقرار إمدادات الغاز في دعم استمرارية الخدمة.

وأضافا أنه يتم التعامل مع هذه المتطلبات من خلال المرونة في استقبال الشحنات العالمية وفق احتياجات السوق وتوفير احتياط يستند إلى سعة تخزين استراتيجية قادرة على استيعاب تقلبات الإمداد إلى جانب سرعة الاستجابة عبر رفع أو خفض كميات الإرسال بصورة فورية بما يتوافق مع متطلبات شبكة المستهلكين.

وعن أبرز المؤشرات التشغيلية والإنجازات المسجلة حتى عام 2026 أكد المتحدثان أن مرافق الزور استقبلت 445 ناقلة واستلمت ما يعادل 67 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال فيما بلغ حجم الغاز المرسل ما يقارب263ر1 مليون قدم مكعب قياسي.

وبينا أن المرافق سجلت تقليلا في انبعاثات غازات الدفيئة بما يقارب 8000 طن من خلال حقن غاز النيتروجين إلىجانب اعتماد مشروع إعادة تسييل الغاز.

وشددا على أن مرافق الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال تشكل ركيزة رئيسية لتعزيز أمن ومرونة إمدادات الطاقةفي دولة الكويت وبصفة خاصة خلال فترات ذروة الطلب الصيفي مستندة في ذلك إلى الإمداد الموثوق والمرونةالتشغيلية ودعم احتياجات محطات الكهرباء والماء.