دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين والأردن

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي طالت فجر اليوم كلاً من مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تُعدّ خرقاً صارخاً لسيادتهما، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية، وتغليب مسار التهدئة والحوار، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر والتصعيد.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها كلٌّ منهما للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.