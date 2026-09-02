أمين الجامعة العربية يدعو المجتمع الدولي للتصدي للعدوان الاسرائيلي ضد الاقتصاد الفلسطيني

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي مع رئيس سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد الاقتصاد الفلسطيني والضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لايقاف حملتها العدوانية على القطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء فهمي مع رئيس سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار لبحث الأزمة التي يعانيها القطاع المصرفي الفلسطيني تحت اجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف البيان أن فهمي استمع إلى عرض قدمه شنار حول تداعيات سياسات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد البنوك الفلسطينية في مخالفة صارخة لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994.

وأوضح فهمي أن هذه الإجراءات تستهدف خنق الاقتصاد الفلسطيني وقطع صلته بالعالم الخارجي وتعجيزه عن إجراء المعاملات الخارجية بما في ذلك استيراد السلع الضرورية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه فضلا عن استيلاء الاحتلال الاسرائيلي على أموال المقاصة الفلسطينية إذ بلغت قيمة الاقتطاعات أكثر من ستة مليارات دولار.

وأعرب فهمي عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تقويض قدرات السلطة الفلسطينية وتشديد الخناق على المواطنين الفلسطينيين.

كما أعرب عن تقديره لجهود رئيس سلطة النقد مع الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة لافتا إلى ضرورة تنبه المجتمع الدولي إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل شن حرب اقتصادية مكتملة الأركان على الدولة الفلسطينية بعد ممارسته الإبادة في قطاع غزة وأن أجندة اليمين الاستيطاني المتطرف تستخدم الاقتصاد سلاحا للضغط على الفلسطينيين.

وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الأجندة المتطرفة والحفاظ على حل الدولتين.