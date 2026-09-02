الجامعات الخاصة: قبول 69 طالبا وطالبة من حملة الثانوية الإنجليزية في خطة البعثات الداخلية 2027/2026

الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة

أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي اليوم الاربعاء قبول 69 طالبا وطالبة من حملة شهادة الثانوية الإنجليزية في خطة البعثات الداخلية للعام الجامعي 2027/2026.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نتائج المقبولين جاءت وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لخطة البعثات الداخلية وبما يكفل تكافؤ الفرص بين المتقدمين ويراعي المتطلبات المنظمة للقبول.

وأضاف أن خطة البعثات الداخلية تمثل أحد المسارات الداعمة للاستثمار في رأس المال البشري الوطني من خلال إتاحة فرص تعليمية نوعية وتعزيز مواءمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل والأولويات التنموية للدولة.

وأعرب عن خالص تمنياته للطلبة المقبولين بالتوفيق والسداد وأن تكلل مسيرتهم المقبلة بالنجاح والإنجاز بما يسهم في خدمة الوطن وازدهاره.