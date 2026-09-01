النائب الأول ووزير الداخلية يتفقد “الأدلة الجنائية” ويطلع على تطوراتها الفنية والتقنية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لدى تفقده الإدارة العامة للأدلة الجنائية

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء وأبرز التطورات الفنية والتقنية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف استمع في مستهل الزيارة إلى شرح قدمه مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد عبدالرحيم العوضي حول تطلعات الإدارة وخططها لمواصلة التطوير والارتقاء بمستوى العمل.

وذكر البيان أن الشيخ فهد اليوسف شاهد عرضا مرئيا تناول دور الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي وتطبيقاته في التحقق من الشخصية وكشف التزوير كما تفقد عددا من الإدارات والمختبرات واطلع على طبيعة عملها وآلية سير الإجراءات والخدمات الفنية والتخصصية التي تقدمها.

وأضاف أنه وجه في ختام الزيارة بعدد من الأمور الداعمة لمسيرة التطوير والارتقاء بمستوى العمل بما يعزز كفاءة الأداء ودقة النتائج ويسهم في دعم المنظومة الأمنية.

وكان في استقباله لدى وصوله رئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي العميد فهد البدر ومساعد مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد مشاري الريش وعدد من مديري الإدارات ومساعديهم.