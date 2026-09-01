وكيل وزارة الصحة يطلع على مهام مركز “سمو الشيخ سالم العلي” للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي بالحرس الوطني

وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح يطلع على مرافق وإمكانات مركز (سمو الشيخ سالم العلي) للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي بالحرس الوطني

اطلع وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح اليوم الثلاثاء على مرافق وإمكانات مركز (سمو الشيخ سالم العلي) للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي بالحرس الوطني ودوره في متابعة ورصد المستويات الإشعاعية والمواد الخطرة.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال زيارة الشيخ سلمان الصباح إلى المركز يرافقه الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي حيث كان في استقبالهما قائد الشؤون العسكرية والأمنية بالتكليف العميد الركن عبدالله صالح ومدير مديرية الخدمات الطبية العميد مهندس محمد علي.

وأضاف الحرس أن وكيل وزارة الصحة استمع خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام المركز ودوره الوطني من خلال محطات الرصد التي تغطي أراضي دولة الكويت ومياهها الإقليمية.

وأفاد بأن العميد الركن عبدالله صالح نقل إلى الوفد الزائر تحيات قيادة الحرس الوطني مؤكدا أهمية تبادل الزيارات وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة في المجالات ذات الصلة بالصحة والسلامة والوقاية من المخاطر الكيماوية والإشعاعية.

وأكد الحرس الوطني وفق البيان استمراره في أداء مهامه في مجال الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي بالتعاون مع الجهات المختصة وتبادل الخبرات مع وزارة الصحة.