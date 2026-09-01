وكيل وزارة الصحة يبحث مجالات التعاون الاستراتيجي مع مستشفى بوسطن للأطفال

وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح يبحث مجالات التعاون الاستراتيجي مع مستشفى بوسطن للأطفال

بحث وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح اليوم الثلاثاء مع المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الدولية في تحالف مستشفى بوسطن للأطفال والخدمات العالمية الدكتور زياد عبد الحق مجالات التعاون الاستراتيجي بما يدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في البلاد.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي عقب الاجتماع الذي جرى في الوزارة أنه تم خلال اللقاء تناول سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نماذج تشغيل وإدارة مستشفيات الأطفال بما يشمل الحوكمة الإكلينيكية وتنظيم مسارات رعاية المرضى وتعزيز مفاهيم الجودة وسلامة المرضى وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأوضحت أن الجانبان بحثا فرص التعاون في مجال التدريب والتأهيل التخصصي للكوادر الطبية في دولة الكويت وتطوير قدراتها في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وإجراء التدخلات الطبية والجراحية محليا إلى جانب تعزيز قنوات التعاون الإكلينيكي والاستشاري وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأضافت أن المباحثات شملت إمكانية تطوير برامج متخصصة في القيادة الصحية وإدارة المستشفيات تستهدف الأطباء والقيادات الصحية بما يسهم في تعزيز الكفاءات القيادية والتشغيلية ودعم جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

وبينت أن الاجتماع تطرق إلى سبل التعاون في مجال الطب الجيني والتشخيص المتقدم وبحث الاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية في إنشاء وتطوير مختبر متخصص للفحوصات الجينية إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة في مجالات التشخيص الجيني وتطبيقاته السريرية.

وأكدت أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الوزارة لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الطبية العالمية وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية بما يدعم توطين الخبرات والخدمات الصحية التخصصية وتطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في دولة الكويت.