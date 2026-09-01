سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من رئيس دولة الإمارات لحضور “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026” بديسمبر المقبل

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تضمنت دعوة سموه رعاه الله لحضور حفل الإفتتاح والمشاركة في (مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026) والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 من شهر ديسمبر المقبل.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي.

حضر المقابلة سعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح، وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى.