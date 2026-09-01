الصحة: مستشفى جابر ينجح بإجراء عملية نوعية لترميم واستبدال مفصل ورك صناعي بالطباعة ثلاثية الأبعاد

الفريق الطبي بعد إجراء عملية معقدة لترميم واستبدال مفصل الورك الصناعي

أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق طبي في مستشفى (جابر الأحمد) بإجراء عملية نوعية ومعقدة لترميم واستبدال مفصل الورك الصناعي باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في التخطيط الدقيق والمسبق للعملية ما يعد انجازا طبيا جديدا يعكس التطور المتواصل في جراحات العظام والمفاصل وتوظيف التقنيات الحديثة في التخطيط الجراحي. وذكرت (الصحة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن العملية التي أجراها الفريق برئاسة رئيس قسم جراحة العظام الدكتور هاشم العلي تعد الأولى من نوعها في مستشفى جابر باستخدام تلك التقنية إذ كان المريض البالغ من العمر 48 عاما يعاني من فشل سابق في مفصل الورك ومضاعفات ناجمة عن ترسب المعادن وفقدان كبير في عظم الحوض ما استدعى تخطيطا جراحيا متقدما يتناسب مع طبيعة الحالة وتعقيدها.

وأوضحت أن الفريق الطبي استعان بالأشعة المقطعية وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج نموذج مطابق لحوض المريض قبل إجراء العملية ما أتاح دراسة مناطق فقدان العظم والعيوب العظمية بصورة دقيقة وتحديد النهج الجراحي الأنسب قبل بدء التدخل الفعلي.

وأضافت أنه بناء على التخطيط المسبق أجرى الفريق عملية ترميمية متقدمة تضمنت ترقيع العظام واستخدام التقنية التي تهدف إلى تحقيق الثبات اللازم للمفصل ودعم الالتحام العظمي على المدى الطويل.

وبينت أن العملية تكللت بالنجاح حيث تمكن المريض من الوقوف والحركة وبدأ المشي في اليوم الثاني بعد العملية في مؤشر إيجابي على التعافي المبكر بعد التدخل الجراحي.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس ما تشهده الخدمات الصحية في دولة الكويت من توسع في توطين التقنيات والخبرات الطبية المتقدمة وبناء قدرات الكوادر الوطنية للتعامل مع الحالات المعقدة وتقديم الرعاية التخصصية داخل البلاد وفق أحدث الممارسات الطبية.