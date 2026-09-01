سمو أمير البلاد يستقبل وزير الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية الكويتية الجديد لدى النمسا

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية الكويتية لدى النمسا

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حيث قدم لسموه رعاه الله سعادة رئيس البعثة الدبلوماسية الكويتية الجديد فواز عبدالله بورسلي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية النمسا الذي أدى اليمين القانونية أمام سموه حفظه الله وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.