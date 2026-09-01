“بوبيان” يعزز الشراكة مع جامعة عبدالله السالم لدعم التحول الرقمي وبناء الكفاءات الوطنية

مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط والتميز المؤسسي والابتكار بجامعة عبدالله السالم الأستاذ الدكتور فواز العنزي

في إطار شراكته الاستراتيجية مع جامعة عبدالله السالم وعايته الحصرية لمركز الابتكار، واصل بنك بوبيان جهوده لدعم تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة الرقمية، من خلال تنظيم مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة لأعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريسية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص “بوبيان” على مشاركة خبراته العملية وتعزيز تبادل المعرفة مع المؤسسات الأكاديمية، بما يُسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التقنية، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات التحول الرقمي.

وتضمنت الورش التدريبية أربعة محاور رئيسية هي: الذكاء الاصطناعي والإنتاجية الأكاديمية، والتفكير الحاسوبي وتحليل البيانات، والأتمتة والابتكار الرقمي، إلى جانب الأمن السيبراني واستدامة الأعمال، حيث جمعت بين الجانب المعرفي والتطبيق العملي، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل المؤسسي.

وتناولت ورشة “الذكاء الاصطناعي والأنتاجية المؤسسية” أبرز المفاهيم والأدوات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وسُبل الاستفادة منها في تطوير العمل الأكاديمي والبحثي وإعداد المحتوى التعليمي، إلى جانب الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، بما يُحافظ على النزاهة الأكاديمية.

فيما ركزت ورشة “التفكير الحاسوبي وتحليل البيانات” على تطوير مهارات المشاركين في تحليل المشكلات وبناء الحلول بصورة منهجية، إلى جانب التعرف على أدوات تحليل البيانات وتوظيفها في قراءة المؤشرات الأكاديمية والمؤسسية ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

كما استعرضت ورشة “الأتمتة والابتكار الرقمي” أحدث الاتجاهات في مجالات الأتميتة، وكيفية توظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات الأكاديمية والإدارية ورفع الكفاءة، إلى جانب لالتعرف على أفضل الممارسات في تبني الحلول الرقمية المبتكرة.

واختتم البرنامج بورشة “الأمن السيبراني واستدامة الأعمال” والتي قدمها مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان علي المعتوق، مستعرضاً خلالها أبرز التهديدات السيبرانية وأساليب الحماية منها، مع التركيز على أمن المعلومات والهندسة الاجتماعية والاحتيال الرقمي ، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.

الاستثمار في الكفاءات الوطنية

وفي تعليقه، أكد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد، أن البنك يولي اهتماماً بتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، وفي مقدمتها جامعة عبدالله السالم، مشيراً غلى أن هذه الشراكات تمثل منصة أساسية لتحويل الخبرات العملية إلى معرفة مؤسسية مستدامة، والمساهمة في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاعين المالي والتقني.

وأضاف أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني جعلت منهما أكثر من مجرد مجالات تقنية، إذ أصبحا عنصرين أساسيين في استمرارية الأعمال واستدامتها وتعزيز الثقة، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في تطوير المهارات المتخصصة ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر الرقمية على مختلف المستويات.

وأوضح أن هذه الورش تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها البنك من خلال رعايته الحصرية لمركز الابتكار في جامعة عبدالله السالمن بهدف توظيف خبراته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ونقلها إلى المؤسسات الأطاديمية، بما يُسهم في رفع مستوى الجاهزية المؤسسية لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة.

وأشار الحماد إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجة بوبيان لاسيما في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية القطاع الأكاديمي، مؤكداً أن البنك مواصلاً تعزيز شراكاته مع الجامعات والجهات المتخصصة، بما يُسهم في ترسيخ مقومات الاقتصاد الرقمي في الكويت وبناء منظومة رقمية أكثر جاهزية.

تكامل الشراكة مع القطاع الخاص

ومن جانبه، أكد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط والتميز المؤسسي والابتكار بجامعة عبدالله السالم الاستاذ الدكتور فواز العنزي، أن هذة المبادرة تأتي في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز الشراكة والتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص، وربط قدراتها الأكاديمية والبحثية والإبتكارية باحتياجات القطاعات الحيوية في دولة الكويت.

وأوضح ان التطورات المتسارعة في الذكاء الصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتحول الرقمي تتطلب تفاعلاً مستمراً بين الجامعات وقطاعات الأعمال، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب، واستشراف التحديات المستقبلية، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الإقتصاد الرقمي وبناء الكفاءات الوطنية

وأضاف أن التعاون مع بنك بوبيان يمثل نموذجاً للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص، تتكامل فيه المعرفة والبحث والابتكار في الجامعة مع الخبرة والممارسة المهنية في القطاع المالي، بما يفتح افاقا أوسع للتعاون في البحث والتطوير والابتكار، ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم التنمية والاقتصاد.