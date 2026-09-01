وزير الاتصالات يبحث مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني تعزيز التعاون الثنائي

وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ووزير الاعلام والثقافة بالوكالة يبحث مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ووزير الاعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله آل خليفة سبل تعزيز التعاون الثنائي.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير العمر للشيخ عبدالله في مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم بالرياض على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض ليب 2026.

وتناول اللقاء آخر التطورات في مجالي الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات اذ أكد الجانبان أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بما يسهم رفع كفاءة التقنيات المستخدمة في البلدين ومواكبة آخر التطورات التكنلوجية.

وحضر اللقاء مدير عام الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات بالتكليف الكويتية نجاة ابراهيم.