وكيل وزارة الصحة يترأس وفد الكويت بالاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون

وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح يترأس وفد الكويت في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون

ترأس وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح اليوم الثلاثاء وفد دولة الكويت في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يأتي استعدادا للاجتماع الثاني عشر لوزراء الصحة بدول المجلس المقرر عقده في 6 سبتمبر الجاري بمملكة البحرين.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن الاجتماع الذي عقد (عن بعد) تناول بحث عدد من الملفات ذات الأولوية من بينها المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية وجائزة مجلس التعاون للتميز الصحي وفحص العمالة الوافدة والتأمين الصحي.

وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضا إلى متابعة خطة عمل وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2026-2030 وتعزيز التنسيق في البرامج والمبادرات الصحية المشتركة علاوة على بحث مجالات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي ومواكبة التطورات بما يدعم كفاءة وجودة الخدمات الصحية.

وأشارت إلى المساهمة الكويتية الفاعلة في صياغة عدد من مشاريع القرارات والتوصيات الداعمة لمسارات العمل والتعاون الصحي الخليجي المشترك.