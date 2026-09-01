المرور: تطبيق نظام الحجز المنزلي الذكي للمركبات اعتبارا من الأحد المقبل

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء بدء تطبيق نظام الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفاتها الحجز وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل 6 سبتمبر الجاري وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن اعتماد النظام يأتي تطبيقا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل وتوظيف الأنظمة الذكية.

وأوضحت أنه سيتم تركيب جهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة فيما يبدأ احتساب مدة الحجز عند الساعة الـ12 من منتصف ليل اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصال المركبة إلى الموقع المحدد للحجز المنزلي.

وأضافت أن رسوم تركيب الجهاز تبلغ عشرة دنانير إضافة إلى رسوم أرضية بواقع دينارين عن كل يوم حجز مشيرة إلى أن النظام يتيح تحويل المركبات الموجودة حاليا في كراج حجز المرور إلى نظام الحجز المنزلي الذكي لاستكمال المدة المتبقية.

وأفادت أنه عند انتهاء مدة الحجز سيتم إرسال إشعار للمخالف عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يفيد بانتهائها على أن يراجع أحد المواقع المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة.

وأكدت (الداخلية) أن تطبيق النظام يأتي ضمن خطوات تطوير الخدمات المرورية وتبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة مهيبة بقائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزا للأمن والسلامة المرورية.