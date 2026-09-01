بنك الخليج يواصل دعم الشمول التعليمي ويرعى حفل استقبال طلاب مدرسة “هوب”

فريق بنك الخليج يتسلم درعاً تكريمياً من إدارة مدرسة هوب

في إطار التزامه بترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية والشمول الاجتماعي والتعليمي، أعلن بنك الخليج عن رعايته لحفل استقبال طلاب مدرسة هوب بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في أجواء مفعمة بالبهجة والأنشطة التفاعلية التي جمعت بين التعليم والترفيه.

تأتي تلك الرعاية ضمن حملة بنك الخليج” العودة إلى المدارس والجامعات” للعام الدراسي الجديد، والتي تجمع بين أنشطة للطلاب، مبادرات للتثقيف والشمول المالي، ودعم للأطفال من الأسر المتعففة، وذلك مع عودة الطلبة إلى التعليم الحضوري بعد فترة طويلة من الدراسة عن بُعد نتيجة التطورات الجيوسياسية.

وشهد الحفل حضور عدد من مسؤولي بنك الخليج، إلى جانب الهيئة التعليمية والإدارية في مدرسة هوب، وأولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم فرحة العودة إلى مقاعد الدراسة. وقد تميز الحفل بمشاركة تميمة حساب الأطفال “neo”، التي أضفت أجواءً من المرح والتفاعل مع الطلاب، كما تخلل الحفل مجموعة من الأنشطة الفنية والتعليمية وعروضاً ترفيهية وتوعوية ساهمت في إدخال البهجة على قلوبهم وتعزيز روح الانتماء لديهم.

فرحة الطلاب بوجود تميمة حساب neo للأطفال

من جانبها، وأعربت إدارة مدرسة هوب عن تقديرها لدعم بنك الخليج المستمر، مشيرة إلى الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم، ودعم تطورهم، وتعزيز الشمول الاجتماعي.

تعكس هذه المبادرة نهج بنك الخليج في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، لا سيما تركيزه على الركيزة الاجتماعية، من خلال الاستثمار في التعليم، الشمول، التوعية المالية، تنمية المجتمع، والشراكات التي تحقق أثراً اجتماعياً مستداماً وذا معنى.

أعربت إدارة مدرسة هوب عن شكرها وتقديرها لبنك الخليج على دعمه المتواصل، مؤكدة أن هذه الرعاية تسهم في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وتمنحهم دفعة قوية للاندماج في المجتمع. وأشارت إلى أن التعاون مع البنك يعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في خدمة المجتمع.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها بنك الخليج على مدار العام، والتي تشمل دعم التعليم، تعزيز الاستدامة، والمساهمة في الأنشطة الاجتماعية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع. كما يواصل البنك جهوده في دعم الحملات الوطنية مثل لنكن على دراية، إلى جانب شراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات مثل جمعية إنجاز الكويت وجمعية الهلال الأحمر، بما يعزز دوره الريادي في المسؤولية المجتمعية.