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وزير الاتصالات يبحث مع نائب محافظ هيئة الاتصالات السعودي التعاون المشترك

وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ووزير الاعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر مع نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية السعودي المهندس رائد الفايز
اقتصاد
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بحث وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ووزير الاعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر مع نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية السعودي المهندس رائد الفايز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير العمر للفايز في مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم بالرياض على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض ليب 2026.

وتناول اللقاء اخر التطورات في مجالي الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات حيث اطلع الفايز الوزير العمر على الانجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال.

وحضراللقاء مدير عام الجهاز المركز لتكنلوجيا المعلومات بالتكليف الكويتية نجاة ابراهيم.

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