وزير الاتصالات يبحث مع محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودي التعاون المشترك

وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ووزير الاعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر مع محافظ هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية احمد الصويان

بحث وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ووزير الاعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر مع محافظ هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية احمد الصويان سبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير العمر للصويان في مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم بالرياض عقب مشاركته في حفل انطلاق مؤتمر ومعرض ليب 2026.

وتناول اللقاء آخر التطورات في مجالي الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات كما اطلع الصويان الوزير العمر على الانجازات التي حققتها هيئة الحكومة الرقمية في المملكة السعودية.

وحضر اللقاء مدير الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات بالتكليف الكويتية نجاة ابراهيم.