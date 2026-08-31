سفير دولة الكويت لدى الجزائر يقدم أوراق اعتماده ويشيد بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

سفير دولة الكويت لدى الجزائر نواف أبوشيبه يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

قدم سفير دولة الكويت لدى الجزائر نواف أبوشيبه اليوم الاثنين أوراق اعتماده إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الجزائر.

وذكرت سفارة الكويت لدى الجزائر في بيان أن السفير أبوشيبه أشاد “بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين” معربا عن “تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع الجزائر إثر حرائق الغابات التي شهدتها ولايات ووسط وشرق البلاد”.

وتقدم السفير بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب الجزائر وإلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأضاف أنه نقل للرئيس الجزائري تحيات أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتمنيات سموهما له بموفور الصحة والعافية والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الجزائري الشقيق.

وأكد حرص واهتمام القيادة السياسية في الكويت بدعم وتطوير مستوى العلاقات الثنائية والانتقال بها الى آفاق أرحب في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر السفير ابوشيبه أن الرئيس عبدالمجيد تبون حمله نقل تحياته الأخوية الصادقة إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مضيفا أنه “ثمن مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين”.

وشدد على “المستوى المتميز للعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت والجزائر” مشيدا بأنها “متجذرة تاريخيا ميزتها محطات ومواقف أسست لتعاون أخوي مبني على الثقة والاحترام المتبادل وهو ما يجعل البلدين يتوجهان نحو المستقبل بعزم أكبر وإرادة صادقة لدفع وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به أكثر سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفي كل المجالات وفقا لتطلعات وطموح البلدين والشعبين الشقيقين”.