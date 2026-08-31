منصة دلال العقارية تنطلق رسميًا في الكويت تجربة أكثر موثوقية وراحة في البحث عن العقارات

منصة دلال العقارية

أعلنت دلال المنصة العقارية المطورة والمدارة في الكويت، رسميًا عن إطلاق تطبيقها وموقعها الإلكتروني، حيث أصبح التطبيق متاحًا مجانا عبر App Store و Google Play.

وتهدف دلال إلى تعزيز الثقة وتوفير راحة البال للباحثين عن العقارات في سوق قد يفتقر أحيانا إلى الوضوح والتنظيم، وذلك من خلال بناء منصة تضع التحقق والمصداقية في صميم تجربتها. وتطلب المنصة من المعلنين والوسطاء العقاريين التحقق من هوياتهم ومن العقارات المعروضة قبل نشرها، كما يخضع كل إعلان عقاري لعملية تحقق شاملة تهدف إلى ضمان دقة المعلومات ووضوح التفاصيل وصحة الصور، بما يسهم في جعل تجربة البحث عن العقارات في الكويت أكثر سهولة وموثوقية.

وتشمل العقارات المعروضة على دلال شفقًا للإيجار، ومنازل للبيع عقارات تجارية مثل المحلات والمكاتب، إلى جانب الأراضي المتاحة للبيع أو المبادلة. ومع انطلاق المنصة، تضم «دلال» أكثر من 300 عقار ، مع إضافة المزيد من العقارات بشكل يومي. كما عقدت المنصة شراكات مع عدد من الجهات البارزة، من بينها شركة وفرة العقارية، وشركة أعيان العقارية ومرافق الإدارة العقارات، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين.

ويمتلك علي بهبهاني مؤسس دلال ورئيسها التنفيذي، خبرة طويلة في قطاع الضيافة وإدارة رحلة المستخدم. وجاءت فكرة دلال نتيجة تجارب شخصية واجه خلالها العديد من التحديات أثناء البحث عن عقارات سكنية وتجارية، بما في ذلك غياب الوضوح في الإعلانات العقارية، والتعاملات غير الموثوقة مع بعض الوسطاء، والتغير المستمر في الأسعار، وعدم وضوحالمستندات والإجراءات.

ومن هنا، أسس بهبهاني دلال وشكل فريقها بهدف معالجة مشكلة واقعية واجهها بنفسه، وبناء منصة متكاملة تربط الوسطاء والشركات العقارية والملاك من جهة بالمستأجرين والمشترين من جهة أخرى، ضمن تجربة سلسة وموثوقة. ويشكل التحقق من أطراف العملية، والمراسلة الخاصة داخل التطبيق، ووضوح المعلومات، أبرز الركائز التي تقوم عليها منصة دلال.

وإلى جانب السوق العقاري وقوائم العقارات، يعمل فريق متخصص في البحث والتطوير، بقيادة نورسين نور الدين، على تطوير نموذج تقييم آلي (Automated Valuation Model – AVM) يهدف إلى أن يكون من أكثر نماذج التقييم العقاري سمولا ودقة في الكويت. ويعتمد النموذج على بيانات مستمدة من سجلات وزارة العدل، و Kuwait Finder.

ومن خلال نموذج التقييم الآلي، سيتمكن المستخدمون من الحصول على تقديرات دقيقة لقيم العقارات خلال توان، سواء الأغراض الشراء أو الإيجار بما يقلل الحاجة إلى فترات الانتظار الطويلة والاجتماعات الحضورية، ويمهد الطريق المستقبل يمكن فيه للتقييمات العقارية الرقمية أن تتكامل مع الخدمات الحكومية.

كما توفر دلال للوسطاء والشركات والملاك لوحة تحكم متخصصة تتيح لهم إدارة العملاء المحتملين والمؤهلين، ومتابعة مستويات الاهتمام بعقاراتهم، والتعرف على مصادر وصول المستخدمين إليها. وتمنح هذه الأدوات أصحاب العقار رؤية أوضح حول الأشخاص المهتمين بعقاراتهم وكيفية وصولهم إلى صفحاتها، وهو ما يمثل إحدى أبرز المزايا التنافسية للمنصة، إذ يساعدهم على فهم الأساليب الأكثر فاعلية في تسويق العقارات وتلك التي تحتاج إلى التطوير.

ويمكن الآن تحميل تطبيق «دلال» عبر App Store و Google Play، أو زيارة الموقع الإلكتروني dallal.com.kw لتصفح العقارات المتاحة، وتسجيل الاهتمام، أو التسجيل كمعلن موثق على المنصة.