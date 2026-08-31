هيئة الغذاء: إتلاف 88 كيلوغراما من اللحوم وتحرير 10 مخالفات في الفروانية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الاثنين إتلاف 88 كيلوغراما من اللحوم المجهولة المصدر وتحرير 10 محاضر مخالفات إثر جولة تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية في محافظة الفروانية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الجولة التي نفذتها إدارة تفتيش محافظة الفروانية تأتي ضمن جهودها الرقابية المستمرة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق.

وأضافت أن المخالفات المحررة تنوعت بين تداول أغذية مغشوشة والسكن أو المبيت داخل المنشأة فيما عدا الأماكن التي تحددها الجهات المختصة إلى جانب عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل.

وأكدت استمرار جولاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.