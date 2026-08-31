وزيرة الشؤون تبحث مع سفير لبنان تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع سفير الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت غادي الخوري

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع سفير الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت غادي الخوري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وقالت وزارة الشؤون في بيان صحفي اليوم الاثنين إن اللقاء تناول آفاق تطوير أطر التعاون المؤسسي والتنسيق بشأن بروتوكولات واتفاقيات مشتركة في الشأن الاجتماعي بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتطوير البرامج والخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.

وأضافت أن الطرفين بحثا مجالات التعاون في رعاية كبار السن ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز الاندماج والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت أن اللقاء تطرق كذلك إلى سبل تعزيز التعاون بين الجمعيات الخيرية ومؤسسات النفع العام في البلدين ودعم المبادرات والمشروعات الإنسانية والاجتماعية المشتركة بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والجمهورية اللبنانية.

ونقل البيان عن الوزير الحويلة تأكيدها أهمية مواصلة التنسيق والعمل على ترجمة مجالات التعاون المطروحة إلى برامج ومبادرات عملية تخدم المصالح المشتركة وتعزز الجهود الاجتماعية والإنسانية في البلدين.