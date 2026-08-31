وزير الصحة يصدر قرارا بشأن تعديل اشتراطات وضوابط إجراء العمليات والتدخلات التجميلية في القطاعين

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين قرارا وزاريا بشأن تعديل الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لإجراء العمليات والتدخلات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن القرار يضع إطارا تنظيميا متكاملا لممارسة العمليات والتدخلات التجميلية من خلال تحديد التخصصات الطبية المخولة بإجرائها ومستويات التأهيل والخبرة المطلوبة للأطباء ونطاق الإجراءات المسموح بها لكل تخصص بما يضمن ممارسة هذه الإجراءات ضمن حدود الاختصاص والكفاءة المهنية.

وأوضحت أن القرار نظم استخدام (الليزر) من قبل الهيئة التمريضية مشترطا الترخيص والتدريب المعتمد وأن يتم الإجراء تحت إشراف الطبيب المختص مع معاينة الطبيب للمريض قبل كل جلسة وضبط معايير الجهاز وتوثيق التقييم والموافقة المستنيرة.

وأضافت أن القرار اعتمد قوائم محدثة للعمليات والتدخلات التجميلية في تخصصات جراحة التجميل والأمراض الجلدية وجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة وأمراض النساء والولادة وجراحة الوجه والفم والفكين وجراحة الأوعية الدموية مع وضع متطلبات إضافية لبعض الإجراءات المتقدمة تشمل التأهيل التخصصي والخبرة العملية والزمالات التدريبية المعتمدة بحسب طبيعة الإجراء.

وبينت أن القرار أقر متطلبات للتقييم النفسي قبل العمليات الجراحية التجميلية للحالات التي لديها أعراض أو اضطرابات نفسية وفق تقرير طبي نفسي معتمد يقيم استقرار الحالة وقدرتها على اتخاذ القرار ومدى ملاءمتها للخضوع للتدخل.

وأفادت بأن القرار حدد آليات التعامل مع المضاعفات الناتجة عن العمليات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي ومسؤوليات المتابعة والعلاج والتوثيق والإبلاغ وفق النظم واللوائح المعمول بها بما يعزز وضوح المسؤوليات المهنية واستمرارية الرعاية الصحية للمريض.