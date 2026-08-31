النيابة العامة تحيل 71 متهما لمحكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية

النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة اليوم الاثنين إحالة 71 متهما منهم موظفون عموميون إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت ارتكابهم جرائم فساد في قضية التلاعب بإجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أن جرائم الفساد تمثلت بالرشوة والإضرار العمدي بالأموال العامة عبر الإخلال بواجبات الوظيفة والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيها وغسل الأموال والكسب غير المشروع وما ارتبط بها من جرائم أخرى وذلك من خلال التلاعب في الإجراءات والمستندات المتعلقة بالحيازات والقسائم الزراعية.

وأوضحت أن قيمة الأموال والمنافع محل وقائع الفساد جراء المتاجرة بحقوق الانتفاع بالملكية العقارية للدولة بلغت 296ر662ر8 ملايين دينار كويتي (نحو 28 مليون دولار أمريكي) بما يكشف عن جسامة العبث في الوظيفة العامة والغاية المخصصة لتلك الحقوق وسلامة وضمان استغلالها والمحافظة عليها دعما لأوجه المصلحة العامة التي خصصت من أجلها.

وأضافت أنها باشرت تحقيقاتها في القضية (رقم 153 لسنة 2026) حصر غسل أموال والمقيدة برقم 16 لسنة 2026 جنايات المباحث إثر ما ورد من معلومات وتحريات كشفت عن وقائع فساد اتصلت بالتلاعب في إجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وما نشأ عنها من منافع وحقوق انتفاع.

وبينت أن الوقائع امتدت لفترة من الزمن واشترك فيها 71 متهما من بينهم موظفون عموميون منهم من يشغل وظائف قيادية وإشرافية وغيرهم من الموظفين العموميين بعدد من الجهات العامة فضلا عن عدد 28 شخصا اعتباريا خاصا من الكيانات التجارية إلى جانب آخرين اتصلت أدوارهم بالوقائع من الاستفادة وجني الأرباح جراء ذلك التلاعب حيث انحرفت الصلاحية عن غايتها وتسخير الاختصاص عن وظيفته وتحولت الإجراءات التي شرعت لحماية الحق إلى سبيل للنيل منه.

وأكدت أنها عكفت في تحقيقاتها حتى انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين كل بحسب دوره جرائم الفساد المتمثلة بالرشوة والإضرار العمدي بالأموال العامة عبر الإخلال بالواجبات الوظيفة والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيها وغسل الأموال والكسب غير المشروع وما ارتبط بها من جرائم أخرى وذلك من خلال التلاعب في الإجراءات والمستندات المتعلقة بالحيازات والقسائم الزراعية.

وأفادت النيابة بأن أدلة القضية تعززت بما ورد من تقارير فنية متخصصة صادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحريات المالية تضمنت رصدا دقيقا لحركة الأموال ومآلها وارتباطها بالوظيفة العامة والكسب غير المشروع والاستفادة من جرائم الفساد سالفة البيان.

وأوضحت انه بعد اكتمال التحقيق وتوافر الأدلة على ارتكاب المتهمين لجرائم الفساد المسندة إليهم أمرت إحالتهم جميعا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وفقا للقانون.