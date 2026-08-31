سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة اليمني تسلمها سمو ولي العهد

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وقد قامت بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وكبار المسؤولين.