وزير الدفاع يبحث مع سفير المملكة المتحدة موضوعات ذات اهتمام مشترك

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مع سفير المملكة المتحدة لدى البلاد قدسي رشيد

بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مع سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى البلاد قدسي رشيد موضوعات ذات اهتمام مشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الشيخ عبدالله علي الصباح استقبل السفير رشيد وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

وأشارت إلى أنه حضر اللقاء ملحق الدفاع البريطاني وآمر البعثة العسكرية البريطانية.