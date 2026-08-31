وزير الصحة يصدر قرارا بإنشاء قسم وبائيات وسجل السرطان في مركز الكويت لمكافحة السرطان

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا بإنشاء قسم (وبائيات وسجل السرطان) في مركز الكويت لمكافحة السرطان بما يعزز بناء قاعدة وطنية متكاملة ودقيقة لبيانات السرطان ومؤشراته في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن القرار يأتي في إطار مواصلة تطوير منظومة مكافحة السرطان في البلاد وتعزيز الاستفادة من البيانات الصحية في دعم التخطيط والسياسات الوقائية والعلاجية والبحث العلمي.

وأضافت أن القرار يهدف الى تطوير منظومة رصد ومتابعة حالات السرطان ورفع جودة البيانات وتحليلها وفق المعايير الطبية والعلمية بما يتيح متابعة معدلات الإصابة والوفيات والبقاء على قيد الحياة والتغيرات التي تطرأ عليها عبر السنوات والاستفادة من المؤشرات الإحصائية في استشراف الاتجاهات المستقبلية ودعم جهود الوقاية والتشخيص والعلاج.

وأوضحت أن القرار نص على أن يضم القسم وحدتين متخصصتين هما وحدة وبائيات السرطان والإحصاء الطبي التي تتولى مراجعة وتقييم وتحليل بيانات سجل السرطان وإصدار التقرير السنوي ومتابعة الأبحاث والتعاون العلمي ووحدة سجل السرطان التي تتولى جمع وتوثيق حالات السرطان المشخصة في دولة الكويت من مختلف المصادر الصحية بما يشمل الجهات الحكومية والخاصة والمختبرات وبيانات الوفيات لجميع الأعمار والجنسيات.

وذكرت أن القرار تضمن العمل على تطوير قواعد بيانات سجل السرطان وربطها بالأنظمة الصحية ذات الصلة بالوقاية والتشخيص والعلاج والاستفادة من الحلول التقنية لتسريع إدخال البيانات ومعالجتها إلى جانب نشر التقرير السنوي للسجل إلكترونيا وربط إحصاءاته بلوحة مؤشرات تفاعلية بما يعزز سهولة الوصول إلى المؤشرات الصحية والاستفادة منها.

ولفتت الوزارة إلى تأكيد القرار أهمية تعزيز الحضور العلمي للكويت من خلال مشاركة سجل السرطان في الدراسات والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية ومن بينها منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المتخصصة في سجلات وأبحاث السرطان مع الالتزام بالموافقات الأخلاقية وآليات التدقيق والمراجعة وضوابط وزارة الصحة عند استخدام البيانات في الأبحاث.

وأشارت إلى أن إنشاء القسم يمثل خطوة تنظيمية نحو تعزيز الرصد الوبائي للسرطان وتحويل البيانات إلى مؤشرات قابلة للاستخدام في التخطيط الصحي والبحث العلمي وتقييم جودة الرعاية بما يدعم تطوير البرامج الوطنية لمكافحة السرطان ويرسخ القرارات الصحية المبنية على البيانات والأدلة العلمية.