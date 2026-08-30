“الداخلية” تنفذ حملة أمنية موسعة في أسواق القرين لضبط المخالفين والمطلوبين

وزارة الداخلية

نفذت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن محافظة مبارك الكبير حملة أمنية موسعة في منطقة أبو فطيرة الحرفية (أسواق القرين) وذلك ضمن جهودها الأمنية المستمرة لفرض سيادة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الحملة شارك فيها كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمباحث الجنائية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للقوى العاملة.

وأوضح البيان أن الحملة أسفرت عن تحرير 189 مخالفة مرورية و42 مخالفة من قبل بلدية الكويت ووضع 37 ملصقا على مركبات مهملة وتحرير 34 مخالفة من قبل وزارة التجارة والصناعة وضبط 22 شخصا لانتهاء الإقامة وتحرير 16 مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية وضبط 6 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة و6 مطلوبين على ذمة قضايا وحجز مركبتين لمخالفات مرورية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين والمطلوبين كل حسب اختصاصه من قبل الجهات المشاركة في الحملة وإحالة الحالات التي تستوجب ذلك إلى جهات الاختصاص.