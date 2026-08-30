الصحة: حصول مستشفى الأميري على الاعتماد العالمي كمركز للتميز لوحدة المسالك البولية

وحدة المسالك البولية في المستشفى الأميري تحصل على الاعتماد العالمي كمركز للتميز

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد حصول وحدة المسالك البولية في المستشفى الأميري على الاعتماد العالمي كمركز للتميز في جراحة المسالك البولية من مؤسسة التقييم الجراحي الأمريكية المتخصصة في تقييم وتحسين جودة وسلامة الرعاية الجراحية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الاعتماد يجسد اعترافا دوليا بكفاءة وتميز وحدة المسالك البولية في المستشفى الأميري ويؤكد استيفاءها للمعايير والمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة في مجالات جودة الرعاية وسلامة المرضى وكفاءة الممارسات الجراحية بما يعزز مكانتها بين المراكز الصحية المتميزة في هذا التخصص.

وقالت مديرة مستشفى الأميري الدكتورة أريج الكندري وفق البيان إن نيل هذا الاعتماد يمثل ثمرة للجهود المتكاملة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في المستشفى ويعكس الحرص المستمر على تطوير جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

وأضافت الكندري أن الاعتمادات الدولية تشكل حافزا لمواصلة التطوير والمحافظة على أعلى مستويات الجودة والسلامة في الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

من جانبه أكد رئيس وحدة المسالك البولية الدكتور عبداللطيف التركي وفق البيان أن الوصول إلى تصنيف (مركز للتميز) جاء نتيجة عمل متواصل لتطبيق الممارسات الطبية المبنية على الدليل العلمي وتطوير البروتوكولات والمسارات العلاجية ومتابعة مؤشرات الجودة والنتائج السريرية إلى جانب الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر بما يسهم في تقديم رعاية متكاملة وآمنة وفعالة لمرضى المسالك البولية.

وأضاف التركي أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لالتزام الوحدة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى وتعزيز منظومة التحسين المستمر وتطوير الممارسات والخدمات التخصصية وفق المعايير العالمية.

وأوضحت الوزارة أن الاعتماد يعكس توجهها نحو دعم المنشآت والفرق الصحية في تبني معايير الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز حضور المؤسسات الصحية في دولة الكويت ضمن منظومة الاعتمادات الدولية بما يواكب التطورات المتسارعة في الرعاية الصحية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.