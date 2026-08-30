الشؤون: طرح 45 فرصة وظيفية للكويتيين في 15 جمعية تعاونية

وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأحد طرح 45 فرصة وظيفية للكويتيين في 15 جمعية تعاونية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف الدكتور سيد عيسى في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دعم توظيف العمالة الوطنية وتعزيز حضور الكفاءات الكويتية في القطاع التعاوني.

وأضاف الدكتور عيسى أن طرح هذه الفرص يأتي في إطار توجه الوزارة نحو توفير وظائف مناسبة للمواطنين وفق الاحتياجات الفعلية لكل جمعية والتخصصات والمؤهلات المطلوبة بما يسهم في رفع نسب (التكويت) والاستفادة من الكوادر الوطنية لتطوير العمل التعاوني.

وبين أن التسجيل سيكون عبر منصة (فخرنا للعمالة الوطنية) التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة من 2 إلى 16 سبتمبر المقبل وفق الشروط والضوابط المقررة للوظائف المطروحة.

وأكد استمرار الوزارة في التنسيق مع (القوى العاملة) والجهات ذات الصلة في فتح المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين في القطاع التعاوني بما يعزز مشاركة العمالة الوطنية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف.