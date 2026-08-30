الإطفاء: القرعة العلنية أسفرت عن اختيار 130 مرشحا لدورتي ضباط البكالوريوس والدبلوم

تجري قوة الإطفاء العام القرعة العلنية لاختيار 130 مرشحا لدورتي (ضباط بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الإطفاء) و"ضباط دبلوم علوم الإطفاء"

أجرت قوة الإطفاء العام اليوم الأحد القرعة العلنية لاختيار 130 مرشحا لدورتي (ضباط بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الإطفاء) و(ضباط دبلوم علوم الإطفاء) وذلك بحضور وإشراف رئيس القوة اللواء طلال الرومي وأعضاء لجنة المقابلات والقبول الرئيسية.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إنه جرى اختيار 30 مرشحا من بين 72 متقدما متأهلا لدورة بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الإطفاء واختيار 100 مرشح من بين 659 متقدما متأهلا لدورة دبلوم علوم الإطفاء.

وذكرت أن المرشحين سيخضعون لفحوصات طبية متقدمة بوصفها المرحلة النهائية للقبول حرصا على استيفاء جميع المتطلبات والمعايير المحددة.

وهنأ رئيس قوة الإطفاء اللواء طلال الرومي وفق البيان المقبولين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية وخدمة وطنهم بكل كفاءة واقتدار.