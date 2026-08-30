الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع سفيرة الدنمارك لدى السعودية تعزيز علاقات التعاون

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مع سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة العربية السعودية ميريته يول

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مع سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة العربية السعودية ميريته يول اليوم الأحد سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال البديوي للسفيرة الدنماركية في مقر الامانة العامة بالرياض وبحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والدنمارك ومستجدات القمة الخليجية – الأوروبية المرتقبة بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووفقا للبيان أعرب البديوي عن تهانيه ليول بمناسبة تعيينها سفيرة لمملكة الدنمارك لدى المملكة العربية السعودية متمنيا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها.