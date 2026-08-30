سفير الكويت لدى أوزبكستان يشيد بعمق العلاقات التاريخية وتطور التعاون الثنائي

سفير دولة الكويت لدى جمهورية أوزبكستان تركي المكراد مشاركاً في حفل الذكرى الـ35 لاستقلال أوزبكستان

أشاد سفير دولة الكويت لدى جمهورية أوزبكستان تركي المكراد اليوم الأحد بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1994 وبحرصهما على مواصلة تطوير التعاون وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا المشتركة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي للسفير المكراد مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة حضوره حفل استقبال أقيم بمناسبة الذكرى الـ35 لاستقلال أوزبكستان بحضور رئيس الجمهورية شوكت ميرضائيف وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في العاصمة طشقند.

وبهذه المناسبة أعرب السفير المكراد وكافة أعضاء سفارة دولة الكويت في طشقند عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الصديقة متمنين لها دوام التقدم والازدهار.

وأكد أن ما تشهده العلاقات الكويتية ـ الأوزبكية من تطور يعكس حرص قيادتي البلدين على تعميق الشراكة وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يعزز المصالح المتبادلة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقد تم خلال المناسبة منح السفير المكراد ميدالية تذكارية بقرار رئاسي من الرئيس ميرضائيف بمناسبة مرور 35 عاما على استقلال جمهورية أوزبكستان.