تشيلسي يضم مارتينيز حارس أستون فيلا لمدة ثلاث سنوات

إميليانو مارتينيز

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد التعاقد مع حارس المرمى إميليانو “ديبو” مارتينيز قادما من أستون فيلا بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن تشيلسي دفع حوالى 7.5 مليون جنيه إسترليني (10.15 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب.

وقال مارتينيز (33 عاما) في بيان “أريد تحقيق النجاح هنا… أنا شخص يرغب في الانتصار في كل شيء يفعله وأريد أن أنقل هذه الروح إلى هذا النادي، لأنه يفوز بالألقاب، لذا أعتقد أن هذا التوافق جيد”.

ويأتي رحيل مارتينيز بعد أن تعاقد فيلا مع الدولي الياباني زيون سوزوكي قادما من بارما في وقت سابق من هذا الشهر مما مهد الطريق لرحيل الحارس الأرجنتيني بعد ست سنوات قضاها في فيلا بارك.

خاض مارتينيز 256 مباراة مع فيلا بعد انضمامه من أرسنال في 2020 وأثبت نفسه كأحد أبرز حراس المرمى في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولعب دورا رئيسيا الموسم الماضي إذ احتل فريق المدرب أوناي إيمري المركز الرابع وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا وفاز بالدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يتنافس مارتينيز مع روبرت سانشيز على مكان حارس تشيلسي الأساسي. وسانشيز هو الحارس الأول للفريق منذ انضمامه قادما من برايتون آند هوف ألبيون في 2023، لكن تساؤلات حول مكانه في التشكيلة عادت للظهور بعد الأخطاء التي ارتكبها في فوز تشيلسي 3-2 على فولهام في الجولة الافتتاحية من الموسم.

كما لعب مارتينيز دورا محوريا في نجاح الأرجنتين دوليا إذ ساعدها في الفوز بكأس العالم 2022 والوصول إلى المركز الثاني في نسخة 2026. كما فاز بلقب كأس كوبا أمريكا في 2021 و2024.

وتعد مغادرته أحدث رحيل مهم عن فريق أستون فيلا خلال فترة انتقالات مزدحمة. فقد انضم مورجان روجرز إلى تشيلسي مقابل مبلغ قياسي في تاريخ كرة القدم البريطانية بينما انتقل يوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد.

كما غادر النادي كل من جادون سانشو ودوجلاس لويز ولوكا ديني.